Parlato a CN24: "Ospina-Meret? Il Napoli doveva scegliere definitivamente già due anni fa. Può essere un weekend importante per la classifica"

"I dubbi di Spalletti riguardano l'attacco. C'è da capire se giocherà Osimhen dall'inizio con Mertens in panchina oppure vedremo entrambi dal primo minuto. Per il resto non ci sono particolari dubbi tra centrocampo ed attacco. Può essere una giornata importante per il napoli in ottica classifica perchè c'è il derby di Milano e diventa dunque fondamentale vincere a Venezia. Lozano? Le sensazioni è che dovrà fermarsi, una lussazione alla spalla pretende riposo. Bisognerà valutarlo quando tornerà a Castel Volturno. Ounas? Come per Lozano, non ci si può sbilanciare sul rientro. Solo Spalletti potrà chiarirci in conferenza le cose. Il Venezia non è un avversario facile, la gara contro l'Inter ne è stata la prova. Servira la giusta concentrazione e la fame di portarea casa i tre punti. Quest'anno gli azzurri fuori casa hanno sfoderato sempre grandi prestazioni. Una vittoria sarebbe fondamentale per accorciare la classifica. Meret-Ospina? La scelta doveva essere fatta già due anni fa"