Parlato a CN24: "Calzona è il sergente di ferro che serviva al Napoli. Mazzarri? Andava esonerato prima"

"Calzona mi sembra un sergente di ferro, non fa sconti a nessuno. Ha tirato fuori Kvaratskhelia mercoledì senza indugio, si tratta di una chiamata alle responsabilità dei calciatori. Credo che Calzona abbia avuto un bel coraggio contro il Barcellona così come ha dimostrato di avere personalità nel preparare la gara in poche ore. Ha impattato bene come comunicazione ed impatto sui calciatori, mi ha fatto una buona impressione. Cagliari e Sassuolo sono gare da vincere, sarà un esame di maturità. Calzona è stata una scelta un po' tardiva, ma meglio tardi che mai. Il ritorno in Champions con il Barcellona può aprirti una nuova stagione. L'atteggiamento del nuovo allenatore è giusto, se qualcosa non è andato è anche colpa dei calciatori. Sono loro che adesso devono venire fuori. Si può recuperare. Calzona mi sembra la persona giusta anche dal punto di vista tattico. Mi aspetto anche qualche cambio di formazione visto che ci sono gare ravvicinate. Mazzarri? Ha delle attenuanti, ma a mio avviso andava esonerato dopo Torino oppure Milano".