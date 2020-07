Parisi: "Osimhen? Se avesse considerato Napoli una prima scelta avrebbe già firmato! Le piste legate alla Premier mi sembrano di più una sponda..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’intermediario di mercato Fabio Parisi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“La trattativa per Victor Osimhen? Faccio fatica a valutare il tutto perchè non sono dietro l’affare, ma quando le cose vanno per le lunghe spesso non sono di buon auspicio: non c’è ancora la parola fine, ma è chiaro che diventa difficile. Conoscendo l’integrità di De Laurentiis con le sue idee molto dirette, dico che è un affare difficile: quando raggiungi un accordo e poi cambiano le carte in tavola, è brutto. In questa vicenda chi ha necessità di vendere è il Lille ad ogni condizione: io non so se ci siano delle alternative in questo momento per Osimhen, e se ci siano presupposti economici che gli farebbero perdere il Napoli. Con un aiuto da parte del presidente del Lille secondo me si può chiudere, ma non è semplice. In questo momento le piste legate alla Premier mi sembrano di più una sponda: Pepe aveva l’Arsenal già pronto, chi gestisce Osimhen aspetta che arrivi l’interessamento. Se il presidente del Napoli fa un certo sforzo ed il calciatore considera Napoli un’alternativa…se avesse considerato Napoli una prima scelta avrebbe già accettato”