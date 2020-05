Parisi: "Mertens? Credo che all’inizio della prossima settimana ci sarà la decisione definitiva"

Serie A - Fabio Parisi, agente ed intermediario di mercato, parla a Marte Sport Live:

“Bisognerà capire quali saranno i parametri del mercato dopo il Covid. Finalmente abbiamo visto un po’ di calcio vero nel corso di questo fine settimana. Non c’è il pubblico, ma almeno c’erano punti in palio. Vediamo un po’ cosa accadrà con gli svincolati. Mertens? Un giorno che leggo della permanenza, l’altro che c’è l’accordo con l’Inter. Credo che all’inizio della prossima settimana ci sarà la decisione definitiva. De Laurentiis è un decisionista e quindi anche Mertens dovrà avere le idee chiare. L’attesa non aiuta tanto nella riconferma al Napoli, è questa la sensazione”