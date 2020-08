Parisi (agente): "Il Napoli ha bruciato la concorrenza per Karbownik"

Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Fabio Parisi, agente di calciatori. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli sta sfruttando ciò che di buono ha fatto prima avendo delle buone possibilità economiche. Osimhen è un attaccante importante ed ora chiuderà i tasselli che servono. Vediamo cosa succederà con la difesa centrale. Il Napoli deve rischiare qualcosa sul mercato e bisogna provare ad anticipare la concorrenza. Il Napoli l’ha fatto con Osimhen e con Karbownik, ma il mercato in uscita è in completa evoluzione. Possono uscire Koulibaly, Allan, Maksimovic, Ghoulam, Milik, ce ne sono tantissimi. Giuntoli ed il suo staff non si faranno trovare impreparati”.