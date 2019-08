Parisi (agente) a CN24: "Santamaria non serve al Napoli, Icardi potrebbe restare un anno fermo all'Inter"

Fabio Parisi, procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il calcio francese esportava, adesso sta iniziando a importare. Hanno un mercato interno interessante, ricominciano ad ingaggiare calciatori. Ci sono molte squadre forti, non esiste solo il PSG".

"In Francia ce ne sono tantissimi di giocatori forti, bisogna prenderli prima che mettano gli occhi squadre di Premier. E' un mercato che ha sempre riservato opportunità. Santamaria è un giocatore giovane, è un centrocampista, non so quanto possa esser utile al Napoli in quella zona del campo".

"Icardi in tribuna all'Inter per un anno? Ci può stare, il rischio c'è. Se il giocatore vuole solo la Juve e la Juventus non sistema gli attaccanti che ha, diventa difficile. L'unica squadra che ha veramente bisogno di Icardi è il Napoli, c'è da vedere se riescono a convincere il giocatore".