Pardo: "Il Napoli è ancora padrone del proprio destino: si può tornare ad alti livelli, ma si è perso troppo tempo"

Ultimissime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista "Il primo bilancio si farà dopo Napoli-Genk, ma Udinese-Napoli è una partita importante. In tutta la confusione che c'è stata si sono buttati via troppi punti ed è vero che ci sono tanti ancora obiettivi, ma più passa il tempo, più è difficile recuperare terreno. Ad oggi, il Napoli è ancora padrone del proprio destino. Nelle ultime 3 partite, la situazione del Napoli si è complicata perchè la Lazio vola, la Roma ha superato la fase degli infortuni e il Cagliari non molla quindi le altre non stanno a guardare il Napoli. Detto questo,ricompattandosi si può tornare ad alti livelli, ma si è perso troppo tempo. La Juve resta la più forte, ma credo sia focalizzata sulla Champions e questo Conte lo sa. Ad oggi la Juve resta la favorita, ma l'Inter fa bene ad essere lì, a ridosso. La Lazio è fortissima e tenere il basso profilo è parte del successo della squadra. So che può sembrare un discorso provinciale, ma l'eventuale uscita dall'Europa League arrivati a questo punto può essere fondamentale per la Lazio che ha una rosa buona negli 11, ma poco profonda".