Paolo Specchia: "Il Barcellona farà la partita, il Napoli dovrà chiudersi e ripartire. Sono fiducioso"

Ultime notizie calcio Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Paolo Specchia, allenatore

“Sarà il Barcellona a fare la partita sabato per cui il Napoli dovrà essere bravo a chiudersi per poi ripartire. Con questo atteggiamento il Napoli ha fatto le cose migliori perché con le qualità degli attaccanti e dei centrocampisti si può provare a beffare la retroguardia blaugrana. Sono fiducioso perché in queste gare il Napoli dò il meglio di sé e perché Barcellona non è in grande forma.

Insigne è importantissimo per il Napoli, è diventato un capitano autorevole con l’avvento di Gattuso, forse anche perché ha trovato maggiore fiducia. Senza Insigne, mancava qualcosa al Napoli, ma sono molto fiducioso adesso”.