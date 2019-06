Paolo Rossi, ex calciatore ed opinionista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro la Grecia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Insigne è una garanzia. Il suo gol è bellissimo, ha questi colpi. Se sta bene riesce a dare tanto, ha molta fantasia, supera spesso l’avversario e mette sempre in difficoltà i difensori. Talvolta si mette in condizioni per tirare mentre in altri casi crea i presupposti per far concludere i compagni”.