Paolo Rossi, la moglie: "Olimpico intitolato a mio marito? A Napoli hanno cacciato un santo per dedicarlo ad un ex drogato"

Ultime notizie calcio Napoli - Federica Cappelletti, vedova di Pablito Rossi, ha commentato così a La Repubblica le polemiche nate a proposito della possibilità di intitolare lo stadio Olimpico di Roma a suo marito, facendo un parallelo con lo stadio Diego Armando Maradona:

“Appunto, hanno cacciato un santo, per dedicarlo a un grande calciatore che ha saputo interpretare lo spirito della città e portarla allo scudetto. Giusto così. Non mi pare ci sia stata l’obiezione: però Maradona era un ex drogato”.