Paolo Cannavaro: "Toronto è lontana? I napoletani si adattano ovunque, c’è chi si è adattato in Cina..."

Paolo Cannavaro, ex difensore di Napoli e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport sull’addio di Lorenzo Insigne al Napoli:

“Ci sono passato pur io per ciò che sta facendo Lorenzo, so cosa significa lasciare casa. Cosa starà pensando? Non pensi a tanto, pensi a ciò che stai perdendo. Però la vita ti dà anche qualcosa di diverso, che devi accettare e goderti ciò che arriva.

Se m’aspettavo finisse la carriera a Napoli? Il calcio moderno non dà più soddisfazioni, le bandiere sono morte tanto tempo fa. E non per volere di giocatori e società, prevale il business.

Che ragazzo è ed era Lorenzo? Aveva già chiaro in mente ciò che voleva fare nel Napoli, l’ho cullato perchè quando abbiamo condiviso la stanza in ritiro era un ragazzino, ora è un ometto che andrà per la sua strada.

Toronto è lontana? I napoletani si adattano ovunque, c’è chi si è adattato in Cina (ride, ndr)”