Palomino positivo al Nandrolone, quando Zeman tuonò: "L'Atalanta corre troppo…"

Serie A - Jose Luis Palomino dell'Atalanta positivo al Nandrolone. Notizia che lascia sotto choc, ma non proprio tutti. Spuntano fuori di nuovo le parole di Zeman e Pistocchi di qualche anno fa sull'ex medico della Juventus ad oggi all'Atalanta.

Queste le parole di Zeman che lanciò per primo le accuse sul doping e l'abuso di farmaci della Juventus e che ha poi punta il dito sull'Atalanta di Gasperini: «Per ora sta correndo ancora l'Atalanta, stranamente visto che viene da Bergamo dove ci sono stati più problemi che altrove».

Ma chi è Jens Bangsbo? La "dea" ha scelto di assecondare il tecnico e accettare la collaborazione con Jens Bangsbo. Riduttivo definirlo un "preparatore". Bangsbo ha studiato Matematica e Fsiologia all’Università di Copenaghen laureandosi nel 1984, diventando dottore in Scienze nel 1994. A 63 anni, con 2 lauree e una cattedra all’Università scandinava presso il dipartimento di Nutrizione, Esercizi e Sport, è uno dei maggiori esperti internazionali di scienza applicata allo sport. Perfino Cristiano Ronaldo s'è affidato al suo know-how per migliorare la sua velocità. Così come calciatori del calibro di Iniesta e Fabregas lo hanno interpellato per ricevere programmi specifici per elevare il tasso delle proprie prestazioni.