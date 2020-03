Palmeri: "Serie A di nuovo in campo il 5 aprile? Nessuno ci crede, non si ripartirà prima di maggio"

Ultime notizie calcio Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista di BeIN Sports, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In questo momento il 5 aprile si riparte con il campionato ma nel mondo del calcio non c’è una sola persona che crede di poter riprendere già in quella data. Nella più rosea delle prospettive si può riprendere i primi di maggio. Ora in Lega stanno cercando di trovare una soluzione, mi pare difficile in ogni caso un ritorno del calcio a porte aperte. A Wuhan hanno sigillato la città per un mese e durante questo periodo, per due volte al giorno tutta la città veniva sanificata”.