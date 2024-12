Palmeri: "Scordatevi Lukaku del 2021, ha problemi di mobilità! Ritmo folle, ko Napoli inaspettato"

"Arrivati a dicembre, si possono tirare le somme su Lukaku. Se gli metti i palloni è un cecchino. È una sponda impareggiabile. Ma scordatevi il giocatore del 2021. Ma quello era anche scontato. Ha proprio un problema grosso di mobilità e di resistenza in partita. Ritmo folle, onore a entrambe per essersela giocata fino all’ultimo. Alla fine solo 4 occasioni per parte, ma la Lazio merita perché nel Secondo Tempo ci mette più qualità e non rinuncia mai a costruire, mentre il Napoli procede per fiammate individuali. Onestamente non mi sarei mai aspettato che il Napoli non vincesse".

Questo il tweet del giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, post Napoli-Lazio 0-1.