Palmeri: "La Juventus ha già dato via De Ligt, immediato l'incontro con Koulibaly"

Tancredi Palmeri è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “La Juventus ha il cash in arrivo per De Ligt che sono 75 sicuri, per questo nello stesso giorno ha incontrato gli agenti di Morata, Zaniolo e Koulibaly. L'affare Koulibaly è quello con una situazione più incerta. Sono in pochi ad avere i soldi e per questo è tutto bloccato. Il Valencia per prendere Politano deve aspettare di cedere Soler, Guedes e altri. Il mercato di tanti dipende dal Barcellona che deve sbloccare i suoi conti economici.