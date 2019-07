Palmeri: "James credo voglia venire a Napoli: vi racconto un retroscena quando l'ho intervistato"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista “James Rodriguez aveva piacere nel parlare dell’opzione Napoli quando ho parlato con lui quest’estate. Aveva mille modi per rispondere, poteva anche non rispondere, far finta di non sentire e lo ha poi fatto quando sono andato troppo a fondo. Poi, a telecamere spente, quando l’ho cercato per ringraziarlo perché mi aveva fatto fare lo scoop, è stato carino e gentile e credo che sia un dettaglio in più per accertare la sua volontà. Magari ci sono retroscena che non sappiamo, ma la mia impressione è che voglia venire a Napoli”.