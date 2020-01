Palmeri: "Demme e Lobotka nell'ottica del progetto ADL, lo slovacco renderà l'anno prossimo"

Ultime notizie calcio Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Tancredi Palmeri, giornalista:

“L'Inter vuole vendere Vecino per fare cassa, c'è la possibilità della Lazio e dell'Everton, ma non credo che il Tottenham sia interessato. Il colpo Eriksen vale tutto. Spinazzola-Politano non si è concretizzato e per come stanno le cose, mi stupirei di un esito positivo. L'obiettivo Eriksen è molto importante, ma forse non ce ne stiamo rendendo conto. Giroud è un colpetto, Eriksen e Vidal sono un gran colpo. Per com'è la situazione, penso arrivi Giroud. Calciomercato Napoli? In uscita sicuramente Gaetano. Le operazioni Demme e Lobotka sono nell'ottica del progetto di De Laurentiis: aumentano il valore della squadra, danno risultato sportivo ed economico. Lobotka magari rende l'anno prossimo, ma è stato preso adesso per salvare questi 6 mesi. A gennaio di solito si prende un Ibrahimovic, esempio più chiaro di tutti, che subito può darti un valore".