Palmeri a CN24: "La prima offerta per Icardi fu del Napoli a febbraio: proposta da 8 mln annui. Domani mi aspetto gli azzurri col dente avvelenato"

Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Il Napoli vuole fare una bella figura domani sera perchè è l'ultima in casa stagionale, poi c'è da vendicare ciò che accadde all'andata per il caso Koulibaly. Vincere servirebbe per tanti motivi, mi aspetto una squadra dal dente avvelenato. Nell'Inter mi aspetto Lautaro alle spalle di Icardi in attacco. A febbraio la prima offerta per Icardi fu del Napoli che mise sul piatto 8 milioni più bonus. Mauro non ha mai declinato, ma nemmeno detto di si. Tre settimane fa è arrivata invece quella della Juve"