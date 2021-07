Palliggiano: "Fabian Ruiz non giocherà titolare contro l'Italia, il Real Madrid non pensa a Insigne"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Davide Palliggiano, giornalista.

"Verso la Spagna ci sono state critiche e malumori, aveva pareggiato le prime 2 partite e anche dopo lo 0-5 allo Slovacchia i malumori sono rimasti. Morata non ha reso secondo le aspettative, anche se poi si è rifatto. La Nazionale sta vivendo un ricambio generazionale. Luis Enrique sta puntando tutto su Pedri, il più giovane debuttante di sempre per la Spagna, che ha messo in panchina gente come Thiago Alcantara e Fabian Ruiz. Ha lasciato a casa anche altri giocatori importanti oltre ai madridisti. Due su tutti: Jesus Navas e Raul Albiol. Il C.T. aveva iniziato con Marcos Llorente terzino destro, poi ha cambiato con Azpilicueta. Ha recuperato Busquets e questo ovviamente ha cambiato volto alla Spagna. Si cambia nelle interpretazioni dei ruoli ma il modulo sarà sempre il 4-3-3, con un palleggio non troppo rapido. Fabian Ruiz in campo titolare domani? Non credo, nell'ultima partita non è andato nemmeno in panchina. Barcellona e Real Madrid su Insigne? Credo che gli obiettivi siano ben altri. Il Real deve vendere per provare a prendere Mbappé e il Barcellona sta lavorando al rinnovo di Messi. Poi ovviamente tutto può accadere".