Palermo, l'ex vicepresidente: "Dybala è ideale per Napoli, si sentirebbe di nuovo un re. Consacrazione di Spalletti"

Gianfranco Micciché, ex vicepresidente del Palermo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dybala è un giocatore enorme, le parole di Spalletti mi sembrano tanto una consacrazione per il suo arrivo a Napoli. E’ ancora giovane e integro, ha 28 anni e di grande qualità. Conosco benissimo Dybala per la sua avventura a Palermo, si sentiva un re e a Napoli potrebbe succedere nuovamente lo stesso. Napoli è la piazza ideale per lui, ma sono timoroso di Marotta che lo prese a tutti i costi 5 anni fa e lo stesso penso stia facendo ora. Fossi in De Laurentiis farei subito una grande offerta per Dybala".