Palanca: "James Rodriguez e Lozano non sono top player. Fabian? Spero possa arrivare la sua consacrazione"

Massimo Palanca racconta le sue sensazioni sul Napoli ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Avrei sistemato per bene la fase difensiva, come dico da sempre. Manolas non mi piace e non rappresenta l'ideale per far coppia con Koulibaly. Non mi sembrano calciatori in grado di completarsi l'un con l'altro".

Il centrocampo invece pare a posto e di livello...

"Fabian Ruiz ha fatto ottime cose anche in under21 e può crescere ancora. Spero che possa arrivare la sua consacrazione".

Se dovesse arrivare oltre a Lozano anche James Rodriguez le piacerebbe?

"Lozano e James a mio parere non sono top player nè goleador. Avrei puntato su altri. Un bell'acquisto lo ha fatto l'Inter con Lukaku. E' una bella... bestia"

Stando così le cose che campionato disputerà il Napoli?

"Al momento non lo vedo in grado di colmare il gap dalla Juve, a meno che i bianconeri non siano distratti dalla Champions"

Il miglior acquisto dell'estate?

"Lukaku. Può fare la differenza".