Palladino: "Se il Napoli non cede Koulibaly è da scudetto. Non penso che Gattuso partirà subito con il 4-2-3-1"

Napoli - Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Sono innamorato calcisticamente di Mertens, lo metterei in ogni ruolo d'attacco. A destra può giocare anche se rende meno rispetto a quando viene inserito da centrale a sinistra. La fortuna di Gattuso è avere delle punte molto forti, secondo me ha provato Dries a destra ma sono convinto che alla fine lo userà alle spalle del centravanti oppure sulla sinistra. Il Napoli è forte, ha preso giocatori dove serviva. Si sono rinforzati perchè non ha ceduto i big, se non cedono Koulibaly sono da scudetto. Il 4-2-3-1? Non penso sia utilizzabile da subito per il Napoli perché necessita di tempo"