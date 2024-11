Pagotto a CN24: "Meret e Milinkovic-Savic, ecco chi è il mio preferito. Passato al Napoli? Vi racconto un aneddoto"

Ultime notizie Napoli - Angelo Pagotto, ex portiere, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Il Torino non è mai stato un ambiente facile per nessuna squadra, specialmente se arriva la prima in classifica è sicuro che i granata daranno il massimo per strappare almeno un punto".

Milinkovic-Savic o Meret? Scelgo Alex, è italiano e tecnicamente è molto valido. Sono convinto che lui dimostrerà sempre quanto può valere”.

Crescita di Caprile? E’ un buon portiere e di grande prospettiva, il Napoli nel ruolo è ben messo. Conte si può fidare di entrambi, anche se la gerarchia quest’anno è già decisa, poi vedremo il prossimo anno”.

Il mio passaggio da giovanissimo a Napoli? C’era Perinetti come ds del settore giovanile e Moggi per la prima squadra. Volevano fare una squadra molto forte per la Primavera e si interessarono di un altro portiere del Verbania, la società dove giocavo. Io andai giù con lui a Napoli ed alla fine scelsero me che ero più giovane, mi andò bene”.

Su Meret poi aggiunge: “È un grande professionista, lo ha dimostrato in cinque anni. Magari ha un carattere particolare perchè non è estroso, però le sue qualità in campo le ha sempre dimostrate. Di sicuro avere Caprile come alternativa ti sprona sempre a fare meglio”.