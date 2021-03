Pagliuca: "Italia? Se penso a Pasadena, immagino ancora a come sarebbe stato alzare la coppa"

Ultime calcio - Si è svolto oggi al Teatro Regio l’incontro “La maglia azzurra: storie e voci dei suoi protagonisti”, al quale hanno partecipato anche il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e tre campioni azzurri: Milena Bertolini, Gianluca Pagliuca e Gianfranco Zola. Questo il contributo dell'ex numero uno:

“L’esordio di Sacchi è stata la mia prima da titolare, fatta a Genova, dove da poco avevo vinto uno scudetto con la Samp. Ho giocato 3 mondiali molto importanti per la mia crescita. Nel ‘90 avevo due totem come Zenga e Tacconi, il ‘94 l’ho fatto da titolare. Io e Gianfranco abbiamo fatto un’esperienza simile, con un’espulsione con gioie e dolori immensi. Le emozioni che ho provato nel ‘94 sono incredibili. Se penso alla finale giocata nel ‘94 a Pasadena penso ancora a come sarebbe stato alzare quella coppa”.