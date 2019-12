Pagliari: "A Napoli è finito il ciclo, a giugno serve una rivoluzione"

A Radio Sportiva il procuratore Silvio Pagliari ha parlato di mercato.

"Haaland è stato un colpo a sorpresa del Borussia, sono stato bravi ad anticipare la concorrenza e il ragazzo ha fatto la scelta giusta: può avere più spazio e mettersi più in mostra, il Borussia è un grandissimo club, tanto di cappello. Se Vidal vuole andare via fai fatica a tenerlo, ma sia il pubblico di Barcellona che Valverde vorrebbero trattenerlo. L'Inter sta facendo un mercato per vincere lo scudetto, alla Juve invece lo stanno facendo più ad ampio respiro perchè la rosa è già straordinaria. Penso che la Juve in mezzo al campo debba prendere un giocatore alla Pogba, che faccia la differenza, giocatori come Paredes già ce l'hanno: è un buon giocatore ma come lo sono gli altri che ha già. Il Milan ha fatto bene a prendere Ibra perchè deve rimettersi in carreggiata, quando il malato ha la febbre alta la vecchia supposta fa sempre bene. Hanno sbagliato qualche giocatore in estate, così come qualche valutazione tecnica: è una squadra in difficoltà e Ibra è il giocatore ideale per sanare l'ambiente. Il Napoli è una buona squadra ma il ciclo è finito, a giugno dovranno cambiare molti giocatori per migliorare una rosa che ha sfiorato per diversi anni lo scudetto".