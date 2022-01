Paganin: "Il Napoli può fare bottino pieno prima del scontro diretto con l’Inter! Fabian e Lozano? Il Covid lascia strascichi..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex difensore dell’Inter Massimo Paganin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Le assenze hanno pesato su alcune partite, ma col Covid può succedere e dispiace che il Napoli sia uscito anche per questo motivo dalla Coppa Italia. Adesso mi sembra che abbia ritrovato giocatori importanti, si è visto già contro il Bologna in campionato. Fabian e Lozano contro il Bologna? Ci si dimentica che sono sì atleti di primo livello, ma il Covid lascia strascichi e rimanere fuori dal terreno di gioco può far perdere un po’ il ritmo partita. Il Napoli può fare bottino pieno prima del scontro diretto con l’Inter, i nerazzurri avranno partite toste precedenti al match con gli azzurri. Il Napoli finora ha tenuto il blocco squadra in questi anni, sono venuti a mancare giocatori importanti durante la stagione e la squadra ne ha risentito: adesso la speranza è di avere tutti gli effettivi in questi periodi, in modo da non avere rimpianti a fine stagione”