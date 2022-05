Paganin: "Il Napoli deve capire quali sono stati gli errori, Spalletti non va cambiato"

Massimo Paganin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inter Juventus è stato uno spettacolo. Era da parecchio che non vedevamo questa finale. Non vedo perché cambiare Spalletti, solo in Italia è usanza cambiare di continuo. Bisogna capire cosa si è sbagliato durante la stagione e ripartire meglio in vista del prossimo anno. Osimhen non segna molto, ma consente al Napoli di giocare in un modo che mette in difficoltà le altre squadre".