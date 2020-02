Paganin a Radio Sportiva: "Gattuso sa che il Napoli deve ritrovare consapevolezza"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Paganin, ex calciatore di Inter e Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Diretta Sportiva, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SULL'INTER: "Qualcosa si è inceppato, ma solo nella gara di ieri sera. Contro Udinese e Milan ha disputato delle buone partite. Arrivati a questo punto del campionato le squadre si conoscono e sanno come contrastarsi. Le energie psicologiche spese nel derby hanno fatto sì che la squadra si presentasse un po' spenta in Coppa Italia. Il Napoli ha fatto molto bene, è un gruppo convalescente ma ha qualità e sa come far bene. E' un avversario di qualità".

SU ERIKSEN: "Non credo che un giocatore da solo possa fare la differenza ma può portare grande qualità all'Inter. Conte sta aspettando un po' prima di inserirlo in pianta stabile perché il suo sistema di gioco prevede dei movimenti che vanno assimilati. Evidentemente non riesce ancora a dare quello che gli chiede Conte, ma per caratteristiche può cambiare la partita in corso d'opera".

SUL NAPOLI: "Non ha giocato una partita estremamente offensiva, ma è un atteggiamento dettato dal momento. Ha fatto la gara che doveva fare, anche considerando che giocava fuori casa. Gattuso sa che serve ritrovare consapevolezza".