Padovan: "Zielinski può tornare devastante dopo lo scorso anno, Mertens ha avuto la giusta offerta"

Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli vuole riscattarsi, Zielinski magari non era nella sua migliore posizione. Adesso, tornando al 4-3-3 potrebbe continuare ad essere determinante con più continuità. Juventus e Inter sono le favorite. L’offerta per Mertens di 2,4 milioni è fin troppo una buona offerta, gli è stato dato anche un riconoscimento per ciò che ha fatto. Non credo troverà un club disposto a dargli 4 milioni l’anno".