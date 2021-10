Padovan: "Torino in crescita, se fossi un calciatore del Napoli starei con le antenne dritte: in caso di vittoria sarebbe piccola fuga"

Napoli Calcio - Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Nel momento in cui il calcio diventa l'espressione massima del sistema capitalistico, tutti devono fare la loro parte. Gli stipendi dei calciatori li pagano le società e non la UEFA, stare un po' più dalla parte di Courtois. La UEFA fa giocare troppo ma i calciatori non devono lamentarsi perchè vengono pagati bene dai club. Torino? Juric è un bravo allenatore e non regala niente a nessuno. Il Torino è una squadra in crescita ma non al massimo. Se fossi un calciatore del Napoli starei con le antenne dritte. In caso di vittoria si può parlare di piccola fuga. Fabian Ruiz può essere l'uomo della partita".