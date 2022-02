Padovan: "Osimhen è tornato quello che serve al Napoli? Sì, ma solo se gli dà più palloni da giocare!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Giancarlo Padovan, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lotta scudetto? Può succedere di tutto, il Napoli è favorito secondo me e lo ribadisco adesso che è ad un solo punto di distanza. Sabato c’è lo scontro diretto ed il Napoli è favorito, ha accorciato in classifica e ha il vantaggio dell’entusiasmo e del giocare in casa. Forse l’Inter è un po’ frustrata dopo il derby, può succedere qualcosa di nuovo come la vittoria dello scudetto per gli azzurri: il Milan è troppo occasionale, ha vinto con l’Inter grazie ad un episodio e non grazie alla continuità.

La Juventus potrà legittimamente scalare il quarto posto dopo il mercato, ma oltre quello non andrà secondo me. Ha fatto benissimo a prendere Vlahovic e Zakaria, avesse fatto queste mosse prima in estate, allora avrebbe vinto probabilmente lo scudetto.

Osimhen è tornato quello che serve al Napoli? Sì, se il Napoli gli dà più palloni da giocare: col Venezia non mi ha esaltato, ha giocato una partita difficile ma Victor è andato in cielo a cercarsi il pallone di Politano. A mio giudizio, è stata più una prodezza sua che di squadra, ma queste partite ci stanno e Osimhen ora che è tornato si è sacrificato e penso voglia cogliere i frutti come tutta la squadra”