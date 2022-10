Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Giornata importante e decisiva per Juventus, Milan e Inter. Il Napoli è pronto ad essere qualificato, può anche ottenere il primo posto alla fine del girone. Rrahmani sarà adeguatamente sostituito, il Napoli è squadra vera".