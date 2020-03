Ultime calcio Napoli - Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato della gestione Gattuso al Napoli ai microfoni di Sky Sport:

"Gattuso sta facendo bene, sicuramente meglio di Ancelotti. Sta portando la squadra a livelli ottimi in classifica, il Napoli sta andando nella direzione giusta ma non deve fare la rivoluzione. Mertens va tenuto, Callejon no. Demme è un investimento serio su cui si può puntare".