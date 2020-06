Padovan: "Credo che la Juve sia delusa, da Sarri si aspettava il bel gioco fatto con il Napoli"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista:

“Devono mollare l'Atalanta e la Roma per far andare in Champions il Napoli, non so se è possibile. L'Atalanta va ad una velocità incredibile. Parole di Maksimovic? Sembrava un acquisto sbagliato, non dico che se la gioca con Koulibaly, ma quasi. In Coppa Italia è stato perfetto, tutto merito di Gattuso. Juventus? Il Sarri di Napoli è scomparso. La Juventus l'ha voluto per quello, ma non ha messo in campo quel gioco. Magari vincerà, ma vinceva anche Allegri, non so se la Juventus avrà la pazienza di aspettarlo, credo alleggi un po' di delusione".?