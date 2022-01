Padovan a CN24: "Scudetto? Prossimo turno favorevole al Napoli: gli azzurri non hanno nulla da riparare sul mercato"

Napoli Calcio - Giancarlo Padovan è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il Napoli non sta facendo mercato, ma De Laurentiis sta facendo sostenibilità per tenere in piedi il club. La classifica è ottima, teniamoci i sogni per l'obiettivo finale e non per il calciomercato riguardo il futuro degli azzurri. Il Napoli è secondo in classifica, c'è poco da riparare anzi sono gli altri che devono recuperare. Per me la sfida Scudetto e tra Inter e Napoli ed il prossimo turno di campionato sulla carta è favorevole agli azzurri"