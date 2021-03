Pablo Rodriguez, l'agente: "Futuro? E' concentrato sul Lecce e l'obiettivo Serie A: la verità sulla recompra del Real Madrid" [ESCLUSIVA]

Abian Moreno, agente dell’attaccante del Lecce Pablo Rodriguez, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ha un'intelligenza tattica importante, è uno molto veloce e crescerà anche dal punto di vista fisico. Abbiamo scelto Lecce per questioni anche climatiche , ma soprattutto per la relazione che ho con Corvino che l'ha seguito molto in Youth League. Ha visto che si tratta di un campione vero. La recompra del Real Madrid? E' la politica che usa sui tutti i suoi giovani, non vogliono mai perdere un talento formatosi nelle loro giovanili. il Real Madrid è la squadra che ha portato più giocatori dalla cantera in Liga o nel calcio professionistico. Come profilo ricorda molto Pippo Inzaghi perchè è mobile e finalizza molto. Futuro? E' felice a Lecce ed è concentrato sul campionato. Deve continuare così, bisogna arrivare in A e poi si vede"