Ottavio Bianchi: "Qui a Bergamo non c'è famiglia che non abbia avuto un lutto. Mi ha chiamato anche Ferlaino"

Ultimissime notizie calcio. Ottavio Bianchi, ex allenatore e dirigente del Napoli, parla a Marte Sport Live:

“Stiamo vivendo una tragedia, dobbiamo essere obbedienti alle ordinanze. Non si vive ancora il dopo. Non conosco famiglie che non abbiano avuto dei lutti. Questa è la situazione di Bergamo. Ci sono stati degli errori madornali prima, adesso è talmente grave la situazione della sopravvivenza che non abbiamo il tempo di pensare. Mi ha telefonato Ferlaino, è stata inaspettata. Mi ha fatto piacere, mi stanno telefonando da tutte le parti del mondo. Mi sono commosso a vedere le bare della gente che sta morendo, non c’è spazio neanche per la sepoltura”.