Ottavio Bianchi: "Mi sono vergognato di una frase. A me i tifosi non mi hanno mai criticato, quest'anno era l'occasione per vincere"

Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Quest'anno era l'occasione per vincere per il Napoli, le squadre hanno giocato con la mano tirata. La squadra era buona e anche l'allenatore, le altre squadre hanno avuto grande difficoltà, nessuno ha preso mai il largo. Non sfruttare quest'anno è un rammarico importante. La gente di Napoli mi ha sempre rispettato, non ho mai avuto striscioni o contestazioni contro. Mi vergogno per aver interrotto i festeggiamenti dei calciatori negli spogliatoi a Torino dopo la storica vittoria con la Juventus, andai a muso duro contro di loro dicendo di smettere. Subito dopo uscito fuori dissi 'ma cosa ho fatto?'".