Ottavio Bianchi: "Ai tempi nostri avevamo una grande società e grandi allenatori, oggi troppi alti e bassi"

Ottavio Bianchi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ai tempi nostri avevamo una grande società e grandi allenatori oltre che ad una grande squadra. Non c’erano questi alti e bassi a noi, l’abitudine a vincere fa la differenza. Negli ultimi anni sono arrivati a Napoli i migliori allenatori del mondo. In ogni ambiente devi stare attento a determinati comportanti, a Napoli già conoscevo l'ambiente".