Ottaiano (agente) su Insigne: "Lo conosco da quando aveva tredici anni, è il più forte d'Italia già da anni"

Napoli - Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Insigne da giovane alternava momenti di serenità ad altri tipi di momenti, qualsiasi persona se motivata nel modo giusto ti tira fuori il massimo. Gattuso è riuscito a stimolare il ragazzo. Conosco Insigne da quando aveva tredici anni, quando giocava negli Allievi. Oggi è semplice definirlo un grande giocatore, all'epoca non fu così facile. Zaniolo, Bernardeschi, Chiesa, hanno caratteristiche diverse da Insigne. In Italia non c'è un calciatore più forte di Lorenzo, ma è da qualche anno che è così. Scudetto al Napoli? Credo che Insigne possa contribuire, ma non può riuscirci da solo. Le vittorie di una squadra dipendono sempre dal gruppo. Solo uno riusciva a vincere da solo, era piccolo ed aveva i capelli ricci".