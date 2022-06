Ostigard-Napoli, l'osservatore Boni a CN24: "Ricorda Cannavaro, ma ha una caratteristica ancora migliore"

Notizie Napoli calcio. Loris Boni, osservatore ed esperto di calcio norvegese, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Boni ha parlato anche di Leo Ostigard, difensore centrale che è molto vicino al Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ostigard è uno dei tanti giovani venuti via dalla Norvegia per giocare in Premier League. Nonostante la giovane età ha già ottime esperienze e dopo la stagione con il Genoa merita attenzioni, perchè è giovane e può crescere sul piano fisico e caratteriale. La prima volta che l'ho visto ho pensato che potesse assomigliare a Cannvaro ma più forte sul piano fisico, perchè è forte ad anticipare l'attaccante. Già quattro anni fa si capiva che in prospettiva aveva grandi doti e credo che possa essere un investimento da fare per il futuro ed a Napoli ci starebbe benissimo".

Su Hjulmand: "I calciatori scandinavi hanno una grande voglia di arrivare ed anche tecnicamente sono migliorati tantissimo negli ultimi anni. Il calcio italiano dovrebbe intensificare il lavoro di ricerca in questo calcio nordico, senza dimenticare però di potenziare il proprio settore giovanile perchè di calciatori forti ce ne sono".