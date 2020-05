Ospina: "Pronti per la Coppa Italia, vogliamo ripartire! Higuita il mio idolo, su Gattuso e l'errore con la Lazio..."

Ultime notizie calcio Napoli – David Ospina, portiere del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Non vediamo l’ora di ripartire per concludere il campionato. Ho approfittato di questo momento particolare per stare in famiglia ma c’è sempre voglia di tornare in campo e di toccare la palla. Siamo pronti a ripartire, ora pensiamo a ripartire perché fino a oggi c’era il dubbio.

Adesso sappiamo come ripartiremo e dobbiamo prepararci subito per questa grande partita che ci aspetta. Abbiamo iniziato a fare lavoro di gruppo e di tattica. Mancano due settimane prima della gara di Coppa Italia e dobbiamo fare il massimo per arrivare bene a questo appuntamento. Affrontiamo una squadra forte come l’Inter ma sappiamo di poter centrare il traguardo della finale. Mancano 13 partite e dobbiamo arrivare più in alto possibile in classifica. Con Gattuso stiamo facendo bene, ci ha dato fiducia e ci ha chiesto disciplina e di lavorare duro.

Pensiamo alla Coppa Italia ed al campionato e poi inizieremo a preparare la sfida contro il Barcellona. E’ una gara speciale per i tifosi ma possiamo fare una grande partita, potrà succedere di tutto. Meret ha grandi qualità e sta lavorando bene, abbiamo un bel rapporto e se continuerà così diventerà molto importante per la Nazionale italiana. Da bambino guardavo Higuita, in Colombia è un mito. Poi ovviamente guardavo Buffon, ha fatto una carriera straordinaria ed è un grande uomo. Quello del portiere è un bellissimo ruolo ma serve molta personalità. Se fai una grande partita e poi commetti un errore, tutti ricordano solo l'errore.

Errore di Roma? Bisogna guardare avanti, devi imparare ed andare avanti. Io e Meret parliamo sempre, è un ragazzo molto intelligente e che ascolta. Ha tantissima strada e deve continuare così. Per passione, la Serie A è simile al Sud America. A Napoli mi sento come in Colombia, si vive il calcio con una grande passione".