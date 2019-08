Ospina: "Sono grato ad Ancelotti e al Napoli, ora tocca a me! Scudetto? Vogliamo lottare con la Juventus, speriamo d'iniziare nel modo giusto"

David Ospina, portiere colombiano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DirecTV Sports.

Serie A? Sappiamo la forza della Juventus, però noi stiamo lavorando bene e facciamo le cose nel modo giusto. Speriamo di iniziare nel modo giusto, in modo tale da lottare per lo scudetto.

Sfortunatamente non siamo riusciti a vincerla per i nostri tifosi. Non abbiamo perso, abbiamo mantenuto la porta imbattuta, la squadra ha giocato bene: speriamo che almeno questo processo sia un buon viatico per l’obiettivo Coppa del Mondo in Qatar”.