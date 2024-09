Retroscena Osimhen, Chiariello: "Ha dato di matto, ADL non si è piegato e Conte non vuole vederlo neanche in cartolina. Avrebbe dovuto fare una cosa semplice..."

Umberto Chiariello, ai microfoni di Canale 21, durante il Campania Sport, ha parlato di Victor Osimhen, rilevando alcuni retroscena sulla permanenza a Napoli:

"E' Osimhen che l'altro giorno ha dato di matto perchè voleva che De Laurentiis si piegasse e Conte non vuole vederlo neanche in cartolina visto che ci ha messo un mese e mezzo per ricostruire lo spogliatoio devastato dal decimo posto. Si è visto a Verona, era una squadra piatta. Uno come Osimhen, come entra in questo sposgliatoio dopo le parole del suo procuratore: Lukaku lo attacca all'appendino dello spogliatoio. Lui ha rotto con il Napoli, lui ha chiuso e si è messo in una condizione sbagliata. Fossi stato in lui, avrei detto a Conte sì di essere in partenza ma di essere a disposizione in campo fino all'ultimo giorno. Quanta gente ha rotto le scatole a De Laurentiis per l'ingaggio? Sono gli stessi che oggi dicono che ha sbagliato a darglieli. Se pretendi uno stipendio da 11 mln e il Chelsea te ne offre 8 perchè hai fatto schifo, ci vai e ti stai zitto. Ora Conte dice: 'ma a chi lo volete dare questo prosciutto?".