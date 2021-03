Osimhen: "Mancini? Mi ha colpito due volte negando di averlo fatto: mi ha fatto andare su tutte le furie"

Napoli Calcio - Durante Roma-Napoli abbiamo assistito più di una volta a degli scontri molto accesi tra Mancini e Osimhen. in uno di questi, l'arbitro Di Bello ha estratto il giallo per l'attaccante del Napoli andato su tutte le furie dopo l'ennesimo scontro con il romanista. Osimhen, a tal riguardo, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni al sito Omasports: "E' stato duro con me (Mancini ndr) due volte. Gliel'ho detto, ma lui ha negato di avere fatto qualcosa. Questo mi ha fatto arrabbiare davvero tanto"