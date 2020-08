Osimhen, l'intermediario: "Contento di iniziare l'avventura con il Napoli, è pronto per il ritiro"

Notizie Napoli calcio. Andrea D'Amico, intermediario della trattativa Osimhen, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha fatto un investimento importante sia per il presente che per la rivalutazione del futuro. Victor è pronto per il ritiro ed iniziare la sua avventura con la maglia azzurra.

Newcastle su Milik? In primis c'è da capire quali numeri mette in campo la squadra inglese. Io credo che il gradimento del giocatore sia per Juventus oppure Roma, ma molto nel calciomercato attuale dipende dai numeri che propongono i vari club".