Osimhen, l'intermediario: "Gattuso tira fuori il meglio da ogni attaccante. Avete visto Victor?"

L'edizione odierna di Repubblica riporta alcune parole di Andrea D'Amico, intermediario dell'affare Osimhen per il Napoli:

"È un attaccante forte. L’avvio positivo sicuramente è stato importante. Si tratta di amichevoli, era fondamentale un buon impatto soprattutto con l’ambiente e mi pare che il bilancio sia stato positivo. Rino ha dimostrato in pochi mesi quanto sia stato importante per il Napoli. Ha preso una squadra in difficoltà, ha vinto la Coppa Italia ed è uscito dalla Champions soltanto perché ha trovato un Messi in grande serata. Tira fuori il massimo da ogni giocatore e il discorso riguarda pure Osimhen".