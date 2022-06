Osimhen, l'intermediario: "100 mln? Sul mercato estero c'è questa la disponibilità"

Andrea D'Amico, intermediario dell'operazione Osimhen, è intervenuto alla trasmissione Radiofonica Radio Goal in onda su radio Kiss Kiss Napoli:

Osimhen? Non ho elementi per tranquillizarvi, non me ne sto occupando io. Sono discorsi così, campati in area. Anche il mercato vive di momenti. La mattina hai alcuni obiettivo mentre la sera ha in mente tutt'altro.

Cento milioni? Ci sono i club con questa disponibilità all'estero. Si trovano anche in Italia queste opportunità. Il calciomercato è un magma in continua evoluzione e chi si muove prima si scotta di meno. Pensi di aver pescato jolly e poi non ti rende.

Kvara? Penso che sia un buon colpo poi la differenza la fa l'ambiente, l'inserimento sociale, il carattere del ragazzo, la personalità di poter indossare una maglia pesante. Tutto parte dalla testa.