Osimhen, l'ex allenatore: "Può ancora crescere: non è mai sazio ed ha sempre una grande fame di gol!"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Mario Notaro, ex allenatore allo Charleroi di Osimhen, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi fa piacere vedere l'esplosione di Osimhen, doveva migliorare tecnicamente ed in cinismo, adesso ha molta più presenza in area di rigore. Può ancora crescere, ha una grande fame di gol che fa davvero paura. Deve continuare a lavorare così perché non è mai sazio, ha la gioia di un bambino quando gioca".