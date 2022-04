Osimhen, l'amico a CN24: "Premier League? Victor non direbbe di no, ma gli piacerebbe scrivere la storia del Napoli!"

Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre).

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli

Voci di mercato ed interessamenti del Manchester United per Osimhen, questi i temi trattati da Oma Akatugba a CalcioNapoli24.

“L’incontro tra l’agente di Victor con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sull’offerta del Manchester United? Io penso che i club della Premier possano permettersi cifre attorno ai 100 milioni di euro, basti pensare al Newcastle controllato dall’Arabia Saudita: la domanda pero è capire se effettivamente ci sia una offerta.

Cosa conta è la volontà di Victor Osimhen? Il Napoli spese oltre 70 milioni di euro per acquistarlo dal Lille e certo vorrebbe incassare tanti soldi in caso di una cessione: sarebbe una questione di business, ma il club azzurro sarebbe felice di tenerlo e lo stesso Victor sarebbe contento di restare in città.

Victor vuole scrivere la storia del Napoli come l’hanno fatta Edinson Cavani e Gonzalo Higuain, ma è chiaro che un giorno non direbbe di no ad una esperienza in Premier League: potrebbe essere quella una nuova destinazione”